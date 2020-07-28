亞系外資出具最新亞太除日本策略報告，將台股評等由「減碼」調升至「中立」。半導體股中台積電(2330)是觸動此次升評的關鍵。台股的風險目前看來有3：一、手機需求不如預期。二、明年半導體的存貨修正。三、中美貿易戰升級。

有利台股的3指標，1.由於權值股台積電領先創歷史新高的帶動，可能會觸發一波「價值股」補漲行情；2.目前外資持有台股比重仍逾4成，約41%；3.台股目前在同區域的表現仍是領先。

據國發會公布的6月景氣對策信號綜合判斷分數維持19分，燈號續為黃藍燈。法人認為全球新冠肺炎疫情再次升溫，美中衝突持續升高加深國際經濟局勢震盪與風險，恐影響全球終端需求，壓抑我國外貿成長力道。惟5G通訊、高效能運算等新興應用快速成長，遠距商機需求延續且廠商回台擴充產能支撐。

此外，國內疫情控制得宜，民眾與企業對未來景氣看法改善，股市、工業生產指數、機械及電機設備進口持續成長，消費人潮明顯回流，帶動零售及餐飲業表現持續回升。政府亦啟動振興措施，推動「振興三倍券」、「安心旅遊」等，可望發揮提振經濟之效果，預期7月燈號續為黃藍燈。

(時報資訊)