封測廠矽格（6257）股東常會通過配息約2.19元，28日以44.2元參考價除息交易，首日填息達5成後翻黑，今（28）日跟隨大盤放量攻高，最高飆升7.69％至46.2元，填息率達90.91％。惟隨後賣壓出籠致使漲勢收斂，終場翻黑下跌0.93％、收於42.5元，續處貼息窘境。

矽格除息前股價走揚，24日觸及48.5元、創2004年4月底以來近16年3個月新高，除息後呈現高檔震盪態勢。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計賣超919張、昨日轉為買超2423張，仍大致偏多操作。

矽格2020年6月自結合併營收9.74億元，月增1.53％、年增達21.64％，續創同期新高、亦創歷史第3高。帶動第二季合併營收28.98億元，季增6.7％、年增達30.93％，改寫歷史次高。累計上半年合併營收56.16億元，年增達32.64％，續創同期新高。

展望後市，矽格採取戒慎恐懼、穩定中求成長策略，先儲備充足資金維持安全現金流，其次致力開拓競爭力，強化具規模優勢產線、擴大具差異性產線，同時審慎擴充，以維持較高稼動率，預期在新計畫、新產品、新客戶帶動下，對今年營運仍審慎樂觀。

投顧法人指出，5G應用帶動半導體IC測試產業鏈，矽格第二季測試稼動率達85～90％的幾近滿載程度。因應增購設備及擴充產能需求，矽格董事會通過追加資本支出約22.75億元，看好下半年營運動能持續暢旺。

(時報資訊)