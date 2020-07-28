因新冠肺炎疫情削弱電池需求，南韓電池大廠三星SDI（Samsung SDI）第二季淨利較去年同期大減70%。

三星SDI公布，第二季營收年增6.4%，為2.559兆韓元；營業利益年減34%，為1038.1億韓元。第二季淨利為477億韓元。

該公司表示，第二季受新冠肺炎疫情打擊，電動車電池銷售仍然低迷不振，但受惠於歐洲對電動車的政策支持，以及能源儲存系統在海外銷售暢旺，公司看好今年晚些時候電池需求將反彈成長。

受此激勵，三星SDI周二收盤股價勁揚近4%。

(時報資訊)