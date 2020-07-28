《國際產業》電池需求染疫 三星SDI上季淨利大減7成 15:402020/07/28 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因新冠肺炎疫情削弱電池需求，南韓電池大廠三星SDI（Samsung SDI）第二季淨利較去年同期大減70%。 三星SDI公布，第二季營收年增6.4%，為2.559兆韓元；營業利益年減34%，為1038.1億韓元。第二季淨利為477億韓元。 該公司表示，第二季受新冠肺炎疫情打擊，電動車電池銷售仍然低迷不振，但受惠於歐洲對電動車的政策支持，以及能源儲存系統在海外銷售暢旺，公司看好今年晚些時候電池需求將反彈成長。 受此激勵，三星SDI周二收盤股價勁揚近4%。 (時報資訊) #三星 #SDI #電池 #淨利 #第二季 也許您會感興趣 財經熱門新聞 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 威力彩2注頭獎成本曝光！1位只花200元幸運中15.6億 - 財經 - 工商 台積電如何狂虐所有競爭對手？ 先進製程發展曝真相 - 財經 美元崩至2年新低 美股大修正潮來臨？專家揭密 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。