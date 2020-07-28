大陸籍抽砂船「振大968號」去年10月非法於馬祖莒光海域盜採砂石，遭海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊查緝。（馬祖海巡隊提供）

大陸籍抽砂船「振大968號」去年10月非法於馬祖莒光海域盜採砂石，遭海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊查緝。（馬祖海巡隊提供）

大陸籍抽砂船「振大968號」去年10月非法於馬祖莒光海域盜採砂石，遭海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊查緝。（馬祖海巡隊提供）

大陸籍抽砂船「振大968號」去年10月非法於馬祖莒光海域盜採砂石，遭海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊查緝，張姓船長因加重竊盜罪遭判刑9個月，船長27日服刑期滿，繳交6500萬元擔保金後由馬祖海巡隊驅離出境。

抽砂船「振大968號」去年10月非法於馬祖莒光海域盜採砂石，海巡隊逮捕張姓船長及10名船員，該案於今年3月25日由連江地方法院判決定讞，張姓船長判刑9個月及併科罰金10萬元，其餘船員均判刑6個月及併科罰金10萬元不等。

馬祖海巡隊指出，船員於4月20日均服刑完畢後遭遣返出境，張姓船長27日服刑期滿，由我國漁船協助載運出港，全程由馬祖海巡隊3571艇戒護，於翰林角外3.3浬處，將張姓船長接駁至中國漁船，完成遣返任務。

馬祖海巡隊表示，對於大陸漁船及抽砂船越界作業行為，海巡絕不寬貸，將繼續執行海巡署「護永專案」，守護馬祖海域、保育海洋環境，呼籲漁友及鄉親若發現非法越界船舶，應立即撥打「118」專線，海巡署將立即調派線上艦艇趕往查處。

(中時 )