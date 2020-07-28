一名林姓女子去年10月間，因為與男友在長灘島玩「大冒險」，穿著僅「一條線」遮蔽下體的比基尼在海灘遊走，照片在當地瘋傳，還被菲律賓警方罰錢，菲律賓媒體更將2人護照「無碼」公布，讓他們的身分在台媒體與社群曝光，林女不滿名譽受損提告，向引用護照報導的菲國電視台求償120萬，另向臉書粉專「子迂的蠹酸齋」齋主求償60萬。

事發時，20多歲的林女幾乎僅穿了一條繩子在身上，微薄的衣料僅遮住3點，與男友共同漫步在長灘島美麗沙灘，悠哉享受度假生活，因當地人覺得「穿著太淫穢」，偷拍後上傳至網路上，造成轟動，還因此引來警方注意，不僅將她們攔下帶至警局，更被處以罰款2500元披索（約台幣1480元），令林小姐相當不悅。

林女回台後向台灣媒體抱怨，當時她穿上在當地買的比基尼，卻被當地人認定猥褻，並且遭路人偷拍上傳網路，引來警方關切，還因此罰錢，對她實在不公平。她說，在警局時因為不想耽擱太久，只好快速簽完罰單，沒想到菲警沒有保護好她個人隱私，反而讓媒體大肆報導，更慘的是，菲律賓媒體不僅公開她與男友的全臉照片，還在新聞上「無碼露出」2人護照，讓他們的身分徹底曝光。

另臉書粉專「子迂的蠹酸齋」，也引用菲律賓媒體的報導，發文提及林女全名評論此事，文章經轉載到PTT論壇後，又引來一票網友狂酸。

林女不滿電視台引用菲律賓警方揭露的護照，遂依違反個資法及名譽損失求償120萬元，同時對「子迂的蠹酸齋」的齋主求償60萬，並要求在臉書刊登道歉啟事。對此，電視台律師表示，報導目的主要提醒民眾，要遵守當地風俗民情，「子迂的蠹酸齋」齋主則回應，已進入司法程序，不便發表意見。

(中時新聞網)