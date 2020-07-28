搭飛機去旅行對許多人來說是家常便飯，但一整趟旅途，穿梭機場的工作人員到底在忙什麼？台灣虎航與KKday推出「台虎航空體驗營」，讓民眾有機會化身為一日航空從業人員，實際體驗地勤及運務同仁、客艙組員、機務同仁的工作內容，實況解密這些航空從業人員的日常工作內容。

台虎表示，每一趟航班都是靠著許多隱身於幕後的推手們，共同努力才能順利完成，首度推出的台虎航空體驗營，內容包括認識機場第一線的地勤及運務同仁工作內容，體驗者可藉由列印出自己的登機證，明瞭相關的流程；在登機門作業程序的部份，也可藉由說明嘗試登機門廣播，認識登機的流程順序。

參加者也可實際登上台灣虎航A320客機，在客艙組員的指導協助下，學習清點人數、客艙廣播、安全裝備示範，並體驗機內服務與突發狀況處理等，還有機內安全及搭機小常識大哉問，藉此宣導正確的搭機觀念，過程中也能享用台灣虎航熱銷的機內餐點。

體驗營將安排由機務工程師解密並說明飛機的發動機、飛機輪胎、起落架、黑盒子、氣象雷達等功能，另可盡情的逛機場免稅商店，大肆採購一番。完成所有體驗後，再加贈台灣虎航與知名插畫家WHOSMiNG合作設計的限量防疫包「虎罩包」。

台虎指出，台虎航空體驗營預計於暑假期間的每個周六舉辦，目前開放早鳥場次8月8日、8月15日，以及一般場次8月29日、9月5日、9月12日、9月19日、9月26日，30人以上成團，每人費用為2499元起。於KKday購買本行程者，可半價優惠加購桃園捷運1日票。

(中時 )