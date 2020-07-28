國內最大線上基金平台基富通宣布，為鼓勵民眾持續以定期定額方式做投資，基富通宣布平台「股票型基金定期定額手續費終身一折」之優惠延長至年底，讓大家再省投資成本。

由於美股、台股雙雙創歷史新高，不過居高思危，愈來愈多投資人採用定期定額方式進場布局，使得國內投信基金定期定額扣款人數創今年新高，基富通表示，該公司今年定期定額扣款金額也是翻倍成長。

基富通董事長林修銘表示，從市場的氣氛來看，目前投資氣氛仍相當熱絡，但因為主要市場都來到相對高點，雖然買氣仍強勁，但有稍微趨緩的現象，反而是定期定額的投資持續增溫。以基富通來看，今年以來定期定額扣款人數、金額皆持續攀高，截至今年6月為止，基富通單月扣款金額較去年12月大增97％，而今年6月定期定額扣款金額較去年底成長16％來說，未來成長潛力不容小覷。

基富通總經理黃致淵認為，市場的走勢難以預測，單筆投資更是考驗投資眼光，以多數投資人沒有太多時間研究市場來說，定期定額這種平均成本投資方式就顯得十分合適。為提供投資人更好的投資平台及更低廉的投資成本，除了今年一整年配息、債券、平衡基金皆提供單筆0申購手續費外，也將股票型基金定期定額終身1折優惠延長至12月31日，鼓勵民眾及早啟動定期定額，開始自主投資。

(工商 )