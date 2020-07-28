砷化鎵龍頭穩懋（3105）第二季毛利率以44.8％創歷史新高，稅後淨利達16.5億元，季增5％、大幅年增113％，每股盈餘（EPS）達3.94元，整體上半年EPS達7.7元，雙雙創歷年同期最佳；展望第三季，營收將季增mid-single digit（中個位數）百分比，預計毛利率約為low-forties（約40～43％）的水準。

穩懋第二季獲利繳出亮眼成績單，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，主要受惠於產品組合較優，以及產能利用率仍維持90％高檔水準所帶動。第二季以Cellular PA（手機行動網路）成長最明顯，尤其是5G Cellular營收佔整體Cellular的營收比重升高至25％以上，而以5G市場為主的GaN on SiC（碳化矽基氮化鎵）晶圓累積上半年營收已接近去年全年的水準，由此可見，5G趨勢不變、需求持續強勁。

(工商 )