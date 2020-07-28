知名化工大廠長興材料(1717)現身Bio Asia 2020展場，發現長興材料繼mini LED攻入APPLE供應鏈外，在生醫產業也有卓越表現。所研發的IgG/IgM快篩試劑已取得歐盟CE認證，其敏感度及準確率最高可達99%，依據現場展示之產品仿單，公司產品應是與衛福部疾管局CDC合作，並取得超過344位國內檢體驗證，遠超過國內其他同業，消息指出，此高品質偵測準確率的產品在過去幾個月裡的防疫作戰中，已經提供實質貢獻。

在取得歐盟准證後，據悉已經陸續取得杜拜機場使用及歐盟、非洲市場等訂單，並將趕工出貨，推估與合作夥伴月產能可達50萬劑，近期亦將陸續取得TFDA及FDA/EUA的認證。在需求遠遠高過供給的情況下，經查長興已積極於人力銀行持續招聘相關人員，並規劃擴大汐止分部的產能及設備，未來長興材料於生醫的佈局將逐漸形成影響力。

(中時新聞網)