花蓮縣文化局委託專業修復團隊，歷時9天修復多美麗駐在所的人字砌駁坎。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

布農族人利用滑輪系統拆卸砌石駁坎。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

多美麗駐在所昔日風采模樣。（民眾葉柏強提供／羅亦晽花蓮傳真）

本次工作除修復外，也進行駐在所敷地調查，其中發現疑似神社遺構。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

圖為疑似駐在所的蓄水池遺構。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

富歷史文化的八通關越古道是熱門登山路線，沿線有56座日治時期駐在所遺構中，「多美麗」駐在所得人字砌駁坎與浮築橋獨具特色，但地層下陷、駁坎傾頹，恐有倒塌疑慮，花蓮縣文化局委以5名當地布農族人入山，重新夯實地基，原貌修復砌石駁坎，維護百年歷史遺跡的完整性。

於1921年設置的多美麗駐在所，主入口北側駁坎，因長年地層下陷外傾嚴重，損壞面積約32平方公尺，花蓮縣文化局憂心恐有倒塌疑慮，向文化部提出修復調查計畫，委請木本設計及5名亦是登山協會成員的當地布農族人，執行為期9天的吃重的駁坎重砌工作。

木本設計、5名布農族人自17日入山後，徒步2天半後抵達駐在所，隨即進行駁坎修復。主要夯實地層下陷的地基，拆卸傾頹的砌石駁坎，後續再以原材料重新堆砌，以原貌修復，掌握平砌、人字砌的組砌工法，保留原駁坎的完整性。駁坎總長近105公尺、高3.5公尺，與現地自然景觀形成優美的歷史文化路徑。

執行團隊專案經理李國玄說，因施工地位處深山，所有工具皆以人力揹運，為求輕量化，僅攜帶簡易工具，無法攜帶具有機械動力的相關機具，造成施工侷限及困難度。

負責施工的族人包括高新興、李志宏、高健翔、董啟聖及那志豪等人，首次參與砌石工程，他們說，修復過程雖然艱辛，看到自己徒手修復完成的壯觀牆面，成就感滿於胸，欣慰能參與這場修復計畫。

李國玄指出，過去日本匠師為求駁坎穩固，部分石板長度近1.2公尺，重達近200公斤，其長向崁入背牆土石，具有結構連結作用，如今要修復原貌，在現場施作時，每塊石板均需4至5人徒手搬運，為施作過程增添許多額外勞累。

文化局文化資產科長黃用斌表示，針對拉庫拉庫溪流域計畫，已完成佳心石板屋修復，接下來會陸續整理附屬家屋、小米田，並打造展示屋，讓相關場域更加完整，如今多美麗駁坎也完工，未來會再就黃麻遺址進行整理，增加步道舒適性及導覽解說。

此次工作另項重點是駐在所敷地調查，比對民眾提供多美麗駐在所的老照片，從中發現許多有趣差異，現場也發現疑似神社、蓄水池遺構等。目前駐在所地表鋪滿植物根系竄生得腐植土，清理費時，盼未來能清理，重現駐在所的風采。

(中時 )