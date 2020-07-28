交接典禮在台灣大道惠中樓9樓市政廳舉行。（盧金足攝）

台中市府28日舉行「東區、南區、豐原區及大安區區長布達暨宣誓交接典禮」，東區區長何宜真由民政局宗教禮俗科長調升、南區區長陳佩玉由東區區長調升、豐原區長洪峰明則由南區區長調升、大安區區長許宏綺由大安區公所主任秘書調升。徐照山拔擢擔任民政局新任副局長。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕主持並進行監誓，期許新任區長持續帶領區公所團隊，推動區政業務並帶動地方繁榮。

吳世瑋表示，卸任大安區長周琇茹於區長任內表現認真，為市政與區政業務推展，不遺餘力；新任南區陳區長及豐原洪區長在區長任內績優表現，分別獲得調陞南區與豐原區區長，進行跨區歷練，至於新任東區何區長曾任北屯區公所主任秘書，行政業務歷練豐富。

此外，卸任豐原區長徐照山資歷完整，經歷豐原區公所區長、新社區公所區長、東勢區公所主任秘書、后里區公所主任秘書等職務，市府肯定徐照山在區政業務推動的豐碩成果，拔擢其擔任民政局新任副局長。

今日交接典禮在台灣大道惠中樓9樓市政廳舉行，由吳世瑋將印信交接區長，期許各新任區長都能親力親為、走入基層傾聽聲音，希望新任區長在卸任區長奠定的基礎上，延續打拼的精神及情感，繼續帶領區公所齊心推動區政業務，為區民提供更精進的服務品質。

(中時 )