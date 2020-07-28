台南市警四分局長蔡進閱（中）主持安平地區治安會議。（警方提供／洪榮志台南傳真）

新任台南市警察局長詹永茂指示各分局加強防制轄內店家酒客聚眾鬥毆及酒後駕車等不法情事，警四分局長蔡進閱28日特別舉行安平地區治安會議，廣邀轄內酒店、舞廳、KTV及PUB業者及里長參加，會中除要求業者配合各項治安防制作為，也建議加裝具金屬探測功能的安檢門，共同維護治安。

警四分局表示，此次會議由偵查隊製作相關簡報資料，講解酒客間易發生衝突的原因及防制措施，店內不得有販毒、槍擊或鬥毆情事發生；外圍不准有圍事、酒客、聚眾打架滋事，破壞車輛、公共建築物；服務員協助代叫計程車或代駕，不可任酒客酒後駕車，如有執意駕車者，應立即通報分局。

此外，警方也請計程車司機盡速將酒客載離，避免糾紛；店內、店外、走廊、騎樓、馬路應加裝監視器鏡頭，讓意圖滋事、擾亂秩序的消費民眾有所忌憚；員工還應檢視消費客人有無隨身攜帶危險物品或器械入場，並針對酒醉客人鬧事加強預防、勸止，不要放任客人衝突鬧事，更建議加裝金屬探測功能之安檢門；過程中還解釋相關法令及罰則，加深業者的印象。

安平區長賴青足也趁機宣導區公所相關規定及措施，多位里長亦適時反映里內治安狀況，讓業者了解平時營業是否影響里民生活起居，以配合改善，彼此取得共識，會議過程圓滿順利。

蔡進閱表示，感謝各界參與，代表大家對安平治安的重視，店家業者須了解不應只以營利為目的，對於治安的維持，仍有一定的社會責任，該分局將持續針對轄內易滋事處所加強防制，也請店家在此次會議後，能依分局提供的治安建議一一改善，共同維持安平治安的穩定。

(中時 )