7月25日，青春南京行·2020年環保小局長快樂成長營在大報恩寺遺址景區順利舉行，該項活動由南京環境科學學會和台北市環保再生創意協會主辦，在南京就讀的部分台灣小學生和南京市部分中小學環保小局長以及教師代表近百人參加活動，南京市生態環境局、市台辦、市教育局相關負責人應邀出席開營儀式。

青春南京行·2020年環保小局長快樂成長營在寧舉辦

自2017年以來，南京和新北兩市以生態環境教育為紐帶，以促進環保交流、共創綠色未來為宗旨，啟動了環保小局長快樂成長營交流項目。近年來，已有數百名師生參與了互訪交流，後續也會有更多的學校和學生參與進來。新北市環保局程大維局長還專程錄制了視頻，祝福本次活動順利開展。

青春南京行·2020年環保小局長快樂成長營在寧舉辦

共開金陵城門 走進環保世界

7月25日上午，南京市生態環境局局長錢鋒、南京市台辦主任張屹為優秀環保小局長頒发證書，南京市生態環境局副局長周寧暉為本次青春南京行·2020年環保小局長快樂成長營致辭，市台辦主任張屹為本次活動授“環保小局長快樂成長營”營旗。

青春南京行·2020年環保小局長快樂成長營在寧舉辦

在最後的啟動環節中，南京市生態環境局局長錢鋒、南京市台辦主任張屹、南京市教育局一級調研員盧普新以及台北市環保再生創意協會、南京曉莊學院、大報恩寺遺址景區領導和嘉賓共同推開金陵城門，帶領孩子們走進南京的環保世界。

青春南京行·2020年環保小局長快樂成長營在寧舉辦

綠色薪火相傳 演繹環保故事

在上午的儀式中，於首屆“我是環保小局長”活動中脫穎而出的環保小局長們通過視頻和現場分享的形式向大家展示了豐富的活動成果、演繹了環保故事，並以“薪火相傳”的交接儀式正式啟動了第二屆“我是環保小局長”活動。小局長們時而鼓掌、時而驚呼、時而高唱“熱愛地球媽媽”，紛紛沈浸在環保的世界中。

創意改造垃圾 環保再生藝術

下午迎來了有趣的互動環節，台北市環保再生創意協會創會理事長連玲玉為小局長們上了一堂環保創意手工課程。

在課上，孩子們欣賞了環保再生藝術作品，同時動手改造生活中丟棄的廢舊材料，將垃圾變成了環保芭比娃娃。讓小局長們在感受DIY樂趣的同時，更深度的學習垃圾分類與減量的知識。

青春南京行·2020年環保小局長快樂成長營在寧舉辦

探秘博物館 環保大闖關

課程結束後，小局長們開始參觀大報恩寺遺址景區，玩轉場館的8個環保遊戲打卡點、學習環保系統的相關知識，聆聽感恩生命的理念思想和相關知識。他們個個身懷環保小妙招，“動”能接力運輸乒乓球、和風車娃擺出酷炫造型；“靜”能畫環保創意畫報，速拼生態文明規範海報，在一個個互動打卡中收獲了滿滿的環保幣。

歷時一天的青春南京行·2020年環保小局長快樂成長營在環保小局長們的分享和感想中落下帷幕。時光雖短，情意悠然。環保的種子在孩子們的心中生根发芽，他們作為未來地球的小主人，將會為保護環境貢獻出自己的智慧和力量，成為名副其實的環保小局長、地球小衛士。

(中時新聞網)