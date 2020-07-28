今(28)日英國餐飲住宿業協會（UK Hospitality）發布的數據顯示，受新冠疫情封城影響，今年第二季英國餐飲住宿業收入暴跌了87%，從去年同期的342億英鎊降至46億英鎊，而且目前情況還未看到好轉的跡象。

新浪財經報導，該協會表示，在新冠疫情爆發後，英國3月23日便開始實施全面封鎖，直到7月4日才開始部分解禁，讓他們的收入呈現「災難式的崩潰」。餐飲住宿相關企業急需要政府伸出援手，並且有更進一步刺激消費的舉措，讓他們能撐過難關。

根據日經報導，聯合國貿易與發展會議日前發布報告提到，受疫情影響，全球旅遊業至少將損失1.2兆美元的收入，尤其新冠疫情對住宿、餐飲業的打擊嚴重。從各國情況來看，美國為最慘的重災區，而後是大陸、泰國和法國等旅遊大國。

聯合國世界旅遊組織預測，如果出入境限制措施持續到年底，2020年全球遊客跟去年相比將減少逾8成，將創下1950年以後的最大降幅，該組織警示將會導致1.2億人失業，呼籲各國政府集極採取措施，避免陷入困境。

(中時新聞網)