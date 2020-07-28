義隆(2458)今(28)日舉辦法說會，展望第三季，義隆延續第二季動能，預計第三季營收將持續成長，幅度落在3%~3.56%，由於義隆第二季營收已經寫下歷史新高，換句話說，第三季營收將持續挑戰高點，毛利率也將維持高檔，以Touch Pad(觸控板)的成長幅度最大，另外，義隆在上游零組件的掌控下，第三季也都很有把握。

董事長葉儀(日告)表示，今年因為新冠肺炎疫情關係，全球NB市場大爆發，市場預估今年NB全球市場出貨量上看1.9億台，義隆的客戶也有調高銷售目標，且全球NB品牌幾乎都是義隆客戶。

展望第三季各產品線預估，義隆預估，觸控螢幕季成長25%~30%、Touch Pad季成長50%~60%、指紋辨識季成長35%~40%，指紋預計營收成長的幅度勝過出貨，主要就是因為高單價產品出貨增加，義隆看好指紋辨識成長的空間很大，未來筆電都會導入指紋辨識，也會力拚儘快讓指紋產品登上業界領先地位，時間越快越好。

義隆前三季指紋出貨就已經超過去年，去年指紋辨識全年營收約4億元、出貨560萬套，今年將逾10億元，呈現數倍成長，且明年還有新客戶加入，成長態勢延續；至於帶筆功能的晶片，義隆前三季出貨同樣超過去年，去年出貨約1050萬套，今年前三季就已超過1000億套。

針對上游零組件的供貨問題，葉儀(日告)表示，會定期和客戶開會，以利了解需求，也有助於鞏固供應商，透過事先的布局，目前第三季產能都有把握。

義隆預估第三季單季營收落在46~48億元、季成長3%~3.56%，單季毛利率落在47~48%，營業利潤率為31%~33%。

義隆積極發展指紋辨識智慧卡，葉儀(日告)表示，今年大陸有機會過認證，一旦認證通過就有機會開始出貨，歐美部分，今年底也有機會通過認證，但出貨時間點應該落在明年。

另外，葉儀(日告)也說，義隆沒有放棄在手機的投入，加上目前手機越做越薄，會是義隆很不錯的切入點，目前已經有和手機廠在認證OLED，手機會是未來一個很好的機會。

(時報資訊)