男人與女人，真的大不同！一名男網友上網抱怨女性友人「刷新他三觀」，只因女友人要買電動機車，詢問他意見，他準備好分析規格配備價錢，誰知道，女友人竟是要他在3台「粉紅色」車子裡挑一個最好看的！不過眾網友紛紛回應，「女性就是視覺動物阿」、「有差阿，女性對顏色通常比男生敏銳多了」。

一名男網友在論壇《mobile01》發文，抱怨女性友人刷新自己的三觀，他表示女性朋友打算買一台電動機車，並表示有選擇障礙，不知道該選哪台，問他的意見。

原PO以為女友人要問規格、配備、價格等等優缺點分析的專業意見，誰知，女友人只要他在眾多粉紅色的車中，挑一個最好看的粉紅色，讓原PO傻眼！

原PO表示，這些粉色在他眼裡看起來根本差不多，隨口回了句「這些顏色有差嗎？」，結果女性友人跟他爭論，什麼鮭魚粉珊瑚什麼挖勾粉都出來了，他只好上網求救。

原PO貼出eMOVING iE125、PGO UR1和GOGORO 2，三台都是粉色的機車，並無奈表示，「這幾台售價最便宜的ie125跟最貴的Gogoro也差了兩萬塊左右，也都不用考量？女生的錢是不是很好賺？顏色對，什麼就都對了」。

網友們紛紛回應：「這就像大部份男人都搞不清楚女人的口紅顏色到底有什麼差別！女人買車，永遠不會在意性能有多好，規格有多高檔，只要外型喜歡、顏色對了，其它都不是問題！（少數特例除外）」；

「當然，女性就是視覺動物阿」、「有差阿，女性對顏色通常比男生敏銳多了」、「有差阿+1....尤其是女生買電子產品,沒在評估性能的」、「那是你沒興趣，所以你不在意、看不出來；你知不知道男人對自己的車的烤漆顏色色差更在意、更敏銳，有沒有刷你三觀？01不知多少烤漆色差抱怨文，都是男性。」

(中時新聞網)