動滋券今天抽籤，除了身分證末碼4的中籤機率較低，其他數字的民眾中籤率都在10％左右。（陳筱琳攝）

王冠閎（左起）、陳念琴、鄭怡靜、呂紹全擔任動滋券抽籤嘉賓。（陳筱琳攝）

教育部體育署自運動發展基金提撥20億元台幣，發放400萬份價值500元的運動振興券「動滋券」，7月20日到26日總計有698萬7263人登記成功、取得抽籤資格，體育署今天在2020運動產業博覽會電競館舉辦公開抽籤活動，中籤率為57.2％，預計明天上午10點前發送完簡訊給所有中籤民眾，抽出了01、14、12、06、04、07、15、06。

「動滋券」抽籤活動由已經取得東京奧運參賽資格的射擊選手呂紹全、桌球選手鄭怡靜、拳擊選手陳念琴、游泳選手王冠閎代表，透過飛鏢射向大型轉盤，每位國手個擲出兩次飛鏢，從01到20得出8個2位數號碼，產出一組16位數的亂數種子，再由電腦抽籤程式讀取這16位亂數種子，從符合登記抽籤資格民眾中抽出400萬名中籤者，前兩天並且分流領取，身分證末碼雙數本周四可以領取、單數則是本周五可以領取，8月1日起所有民眾都可以領取。

根據抽籤結果，身分證末碼0的中籤率為10.43％最高，中籤率最低的為身分證末碼4的名眾，為7.69%，因為4諧音不吉利，1999年起內政部依照「國民身分證及戶口名簿制發相片影像檔建制管理辦法」第七條的「特殊情事」函釋，宣布身分證末碼不再配發「4」，身分證尾數是「4」的人就比較少。

(中時 )