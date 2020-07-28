氣動元件大廠亞德客-KY第二季合併營收不論以人民幣或新台幣計價，均創單季歷史新高，今(28)日公佈自結第二季及上半年財報，獲利也報喜，第二季EPS攀升至6.97元，創單季歷史新高，優於市場預期。上半年EPS高達9.11元，締造同期新高佳績。今日上漲4.0元而以565.0元收盤。

亞德客趕在今日下午4點參加美商高盛亞洲證券舉辦線上法說會前，公布自結第二季及上半年財報。亞德客第二季以人民幣計價，合併營收12.67億元，營業毛利近6.45億元、營業利益4.36億元、稅前淨利4.15億元、稅後淨利3.13億元，季增幅達233％；年成長84％。折合新台幣計價，合併營收53.36億元，營業毛利27.16億元，毛利率50.89％，營業利益18.37億元，稅前利益17.48億元、稅後淨利13.17億元，季增幅226％、年成長70％，EPS高達6.97元，創單季新高。

亞德客上半年以人民幣計價的合併營收19.99億元，營業利益5.97億元、稅前淨利5.49億元、稅後淨利4.07億元。改以新台幣計價，上半年合併營收新台幣84.93億元，營業利益25.29億元，稅前淨利23.24億元，稅後淨利17.21億元，EPS從去年同期7.72元攀升至9.11元，全面改寫同期新高。

亞德客表示，亞德客3月中下旬起稼動率持續提升，即使加班時數增加而導致加班費用遽增，產出效益及效率都高於加班費用，營業額增加，營業毛利率也回升至34.42％，創近8年單季新高，提升效率及降低固定費用攤提，是第二季EPS創單季新高的主因。

(工商 )