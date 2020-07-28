大陸汽車製造商吉利控股集團28日宣布，賓士與吉利控股聯合組建的smart全球合資公司在中國寧波杭州灣已經正式註冊，命名「智馬達汽車有限公司（smart）」。

吉利控股表示，智馬達汽車將成立全資子公司smart歐洲有限公司，組建國際化的團隊，將在斯圖加特建立歐洲銷售總部，負責未來smart在歐洲市場的供貨、銷售和售後服務。

智馬達汽車有限公司註冊資金人民幣（下同）54億元，雙方將各出資27億元，賓士股份主要以smart品牌出資的形式獲取相應股份。雙方將在研發、製造和供應鏈等領域發揮協同效應，致力於將smart打造成為全球領先的高端電動智能汽車品牌。合資公司全球總部設在中國寧波杭州灣新區，在中國及德國分別設立營銷中心。

吉利控股表示，全新純電汽車架構將為smart進入高端緊湊型細分市場奠定基礎，首批產品將於2022年推出。

吉利控股還表示，隨著smart全新車型規劃路徑確定，smart品牌管理團隊正式建立，他們將支持smart全球合資公司CEO佟湘北的工作。

佟湘北表示，smart歐洲有限公司的建立，為smart合資公司成為向全球高端網聯電動汽車公司轉型開啟新的篇章。

(工商 )