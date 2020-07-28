高雄軟體園區體是南台灣體感科技產業重鎮，經濟部加工處28日媒合全球飛行劇院龍頭廠商智崴、與樹德科技大學產學合作，共同培育體感、電競與直播跨領域人才，在維持社交距離與減少面對面接觸的後疫情時代，要串起VR電競產業鏈，揮軍國際。

智崴（5263）董事長歐陽志宏和樹科大校長陳清耀，28日下午在加工處長黃文谷與台灣產學策進會理事長陳振遠的見證之下，簽署產學合作合約，培育智崴專案直播團隊，協助智崴集團的體感電競產品「閃電對決」，能夠快速與全球觀眾連接，擴大市場布局。

加工處長黃文谷表示，加工處積極推動數位內容和體感科技產業，儘管已有成果顯現，例如智崴已經躍升成為全球飛行劇院的龍頭廠商，可惜的是，在整體上，只是量多，但，質的部份，尚待強化。

因此，他說，加工處將積極提供產學供需媒合平台，運用學研能量解決企業問題，在解決問題過程中，培育人才，進而縮短學用落差，滿足業界人才需求，打造南部首選數位經濟與體感科技發展基地，智崴與樹德科大28日合作的人培專案，則是成功的合作範例。

智崴董事長歐陽志宏指出，在後疫情時代，由於強調維持社交距離、以及減少面對面接觸，許多行為模式都已改變，因此，電競項目也將因疫情而改變，解決方案則是從實體競賽變成虛擬化。

歐陽志宏表示，由於電競賽事都是國際化比賽，一旦結合體感科技，融入VR，電競產業發揮的空間將更大，選手不會有任何負擔，可以盡情玩，而且無遠弗屆。

他說，電競產業需要更多有熱忱和創意的人才加入，因此，智崴將尋求更多的合作機會，結合技術研發、產品推出、賽事開設、賽事傳播等，串起VR電競產業鏈，共同進軍國際市場。

台灣產業策進會理事長陳振遠指出，進入5G或6G時代之後，因速度變快，許多新的應用也將誕生，全球電競賽事不再只是平面的對打，而將進入立體和有如身歷其境的狀態，並且在無地域限制的情況之下，發展出新的電競模式和新的商機。

樹科大校長陳清耀指出，該校為了培育體感人才，耗資4千多萬元，建設電競主場館、以及人才培育館等，並將動漫、電競等項目，納入教育學程，就是希望像智崴與樹科大的產學合作，「讓對的學校，與對的產業結合」，讓電競和體感、數位內容的人才培育，發揮更大的力量。

(工商 )