詐騙集團「收簿手」30歲黃男，幫助領存摺包裹，2件共獲報酬1000元，詐團以人頭帳戶向4人共詐得20餘萬元。黃辯稱，他上網應徵「收貨員」，並不知違法，有次不想出門領包裹，公司還派車接他去領包裹。台中地院法官不採信黃說法，依詐欺等罪判他1年10月，併科罰金4萬元，可上訴。

黃男在今年2月21日加入詐騙集團，擔任俗稱「收簿手」，幫詐騙集團領取裝有存摺及提款卡的包裹，領取一件報酬500元。詐團成員找到呂姓及游姓民眾願提供金融帳戶作為詐騙人頭戶，將帳冊及提款卡以包裹寄到某指定超商；詐團指示黃男前往領取，將包裹重新包裝轉寄至指定地點，做人頭帳戶使用。

4名被害人遭詐團欺騙，各在22日至24日共匯出20多萬元款項，遭詐團提領一空。

警方循線逮捕黃男，黃男供稱他上網應徵「收貨員」，依公司綽號「低調」男子透過微信私訊指示，到某超商領包裹，「低調」告知包裹內是存摺，做車貸及信貸使用。他領到包裹後，回住處重新包裝，再依指示寄出，每件報酬500元。

黃男說，他有次不想出門領包裹，「低調」還派車來接他去，他也覺得怪怪的，以前做粗工，薪水一天才1000元。他一開始並沒有想那麼多，事後，得知是違法，還與「低調」鬧翻。

法官認定，輕鬆領個包裹，就可獲500元報酬，且過程諸多違常跡象，黃男應知包裹內存摺是詐欺工具，涉及共同詐欺。此外，詐團犯罪型態具有計畫及組織性，而依詐欺罪、《組織犯罪防制條例》及《洗錢防制法》判刑1年10月，併科罰金4萬元，罰金可易服勞役。

★中時新聞網關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )