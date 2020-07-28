伸港鄉長曾煥彰強調，依公所現有財政狀況、和預算法的限制，振興禮金發放1000元已經是極限，恐難以再加碼。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

伸港鄉代會上午召開臨時會，針對公所提案，代表們踴躍發言。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

伸港鄉長曾煥彰日前宣布要跟進發給全鄉每人1000元振興現金禮金，因未事先知會代表會，遭代表會主席反嗆不尊重鄉代會，要求加碼至2000元；上午伸港鄉代會臨時會上，11席代表有10人出席臨時會，9人舉手否決、退回公所提案，鄉民想領這筆現金禮金，恐怕還得再等等。

所會槓上！臨時會上共有10人出席，針對公所提出發放現金禮金振興經濟的提案，不少代表都踴躍發言，有人表示早就開做了、也有人說應該更符合民眾期待，若符合預算法就應該加碼；最後在主席林其瑞主持下採用舉手表決，9票反對、1票同意，提案遭否決退回。

伸港鄉長曾煥彰表示遺憾，強調公所會再內部自行討論，盼能提出更讓代表會接受的方案，不過因財政考量，在鄉庫維持收支平衡前提下，加碼2000元的可能性不高。

伸港鄉人口數約3.7萬人，以每人發1000元計算，就需要3700萬元經費；財政課長陳奕樺強調，依鄉庫財政現況，這筆支出將列入明年公所年度總預算經常門中，而根據預算法規定，假若發超過1000元，恐將違反預算法。

林其瑞要求公所要先與鄉代會好好溝通，待雙方取得共識後，再重新提案討論；鄉代會祕書陳福祥亦指，公所提案內容不符期待，盼重新提案再送代表會。

不過，有地方人士指出，近來伸港鄉所會間關係緊繃，加上此次鄉長曾煥彰宣布跟進和美鎮發現金，事前卻未知會代表會，所會間完全沒討論，讓代表們完全不被尊重，臨時會否決提案的發展結果「並不令人意外」；加上鄉長、主席兩人都官司纏身，且這筆振興現金何時發、到底發多少？所會之間還有得喬。

(中時 )