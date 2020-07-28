福壽山農場每週五、六、日晚間舉辦免費星空導覽，參與遊客踴躍。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場海拔超過2100公尺，視野寬廣，夜晚的天空罩上滿天星斗。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場入夜後抬頭就可欣賞到銀河星空。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場每週五、六、日晚間舉辦免費星空導覽，參與遊客踴躍。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場海拔2100公尺起跳，視野寬廣，夜晚的天空罩上滿天星斗，露營區更是無光害的最佳觀星地點。仲夏夜裡最受歡迎的英仙座流星雨極大值落在8月19至24日，預估每小時可達110顆流星，福壽山農場將推出星空導覽，邀請親子家庭上山追星，觀測驚人流星量。

福壽山農場自2017年推廣星空導覽，除特定的天文活動，每周五、六、日晚上遊客都可免費參加。場長巫嘉昌說，高山農場入夜後抬頭就可欣賞到銀河星空，兩端的牛郎星與織女星從東邊緩緩升起，遊客看著浩瀚星空，聽著導覽老師述說，更能融入千古流傳的愛情故事。

福壽山農場舉辦為期三天兩夜的生態環境暨天文觀測營，限親子家庭報參加，60名額一開放報名隨即秒殺，趕緊加場舉辦英勇的英仙座、秋季飛馬座、秋季王族與海族的故事、秋季雙魚座、能平定風浪的雙子座等場次。

巫嘉昌特別推薦，今年英仙座流星雨最大值預估落在8月19至24日，每小時可達110顆流星。每週五、六、日晚間7時，於旅遊服務中心免費參加，由導覽老師帶大家解說天文知識、星象盤使用及戶外精彩的星空導覽，遊客滿意度100％的精采活動，來到高山千萬別錯過。

(中時 )