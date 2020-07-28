大聯盟銷售最好的球員卡出現意外的主角，原本就是全美知名人物的白宮防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)因為擔綱開幕戰的開球嘉賓，被Topps公司製成球員卡。卡片售價9.99美元，24小時賣出超過5萬張，打破他們史上賣最快的紀錄！

佛奇年輕時打過棒球，他是游擊手，但79歲的他幾十年沒投球了，不但開球歪得離譜，還不慎弄傷手臂。佛奇自嘲說：「早知道我用拋的就沒事了，但我想用個帥氣一點的動作，結果就變成那樣了。」

開幕戰是華盛頓國民在主場迎戰紐約洋基，佛奇「球員卡」上面的頭銜是「熱心的國民隊球迷」。先前24小時銷量保持者是藍鳥三壘手小葛瑞奧(Vladimir Guerrero Jr)，名人堂選手葛瑞奧之子，但還賣不到2萬張。佛奇聽說之後也傻眼，他告訴CNN：「我感覺有點不好意思，希望尤基貝拉(Yogi Berra)、米奇曼托(Mickey Mantle)不會瞪著我說：現在是什麼狀況？」

(中時新聞網)