台南市政府勞工局推動職災弱勢戶房屋修繕有7年時間，累積已經協助113戶改善住宅環境，副總統賴清德希望有機會將經驗傳承到其他縣市。（台南市政府勞工局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府勞工局在2013年首度推動「住安心享溫馨」計畫，結合轄內各公會組成志工團隊，替職災勞工修繕房屋，迄今已經完成113戶弱勢民眾住宅環境改善，服務有口碑，外縣市也有個案轉介求助，團隊也利用假期前往現場會勘，未來將跨界協助房屋整建工作。

南市府勞工局結合大台南總工會、台南市勞工志願服務協會、台南市木工業、電氣業、泥水業、油漆工程、金屬建築結構及零組件製造、鋁製品製造裝配職業工會和餐飲產業工會等組成的修繕志工團，替職災勞工修繕房屋，也和社會局、慈濟基金會等合作，擴大服務對象到弱勢民眾，現在還有跨縣市服務，相當感心。

除了修繕志工團隊不斷加入生力軍外，勞工局也和環保局合作成立二手家具倉庫，將民眾不要的、以及修繕後的廢棄家具重新整修，未來可在修繕案例中使用，資源更完善。

勞工局局長王鑫基指出，副總統賴清德日前回台南慰問龍崎區弱勢獨居長者時，期待能將南市特有人情味「房屋修繕」經驗傳承到全台，幫助更多艱苦人，徵詢志工團隊都願意投入，未來將從南部縣市做起，爭取當地縣市政府及工會支持，逐步拓展服務範圍。

近期接到的個案分別由高雄市政府社會局、寶島行善團和嘉義縣政府社會局通報，南市房屋修繕志工團隊也犧牲假期時間，兵分多路，分別前往高雄市大樹區、屏東縣獅子鄉和嘉義縣梅山鄉會勘，與相關單位討論施工期程細節，跨出第一步。

(中時 )