新竹縣政府為提升回收率，透過城市蜂收站，加強資源回收。（新竹縣政府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣資源回收率逐年提高，獲得金質獎的肯定。（莊旻靜攝）

新竹縣政府近年積極推動垃圾減量，行政院環境保護署日前公布各縣市資源回收績效，去年回收率達56.78％，獲得最高評等金質獎，縣內關西鎮、五峰鄉、橫山鄉及寶山鄉也獲得鄉鎮市特優獎，各獲得20萬元獎勵金。

環保署訂定的資源回收率目標為56％，新竹縣2019年回收率則高於此數據，也比2018年提升0.9％。縣長楊文科表示，回收率的提升有賴於各位民眾的努力，從2014年開始，數據從42.81％到去年的56.78％，顯示新竹縣在資源回收的努力與進步。

新竹縣政府去年為提升資源回收率，創造許多方式，除了與回收業者持續合作「個體戶回娘家活動」外，還有動員村里設置「城市蜂收站」，便利在地居民做回收，變賣的所得也直接回饋村里。

由於新竹縣山區露營區不少，為了防止垃圾亂丟、未能有效篩選出回收物，新竹縣環保局也與各鄉鎮清潔隊，合作強化露營區分類標示牌，透過「94要露營，露營回收趣」等標語，提升露營區回收量，並在偏鄉雜貨店加強回收設施，或在海邊設置行動回收站，維護環境不遺餘力。

獲得特優的關西鎮打造村里資源回收站，由里長號召里民共同做回收，五峰鄉則以彩繪藝術、美化清潔隊為主，橫山鄉相比2014年的成績，減量達39％，成果斐然。尖石鄉公所則獲得最佳進步獎，去年回收率成長2.2％。

(中時 )