國際獅子會300-D1區台南市第一獅子會28日在市長黃偉哲的見證下，捐贈1輛價值70萬元的「身障服務交通車」給伊甸基金會，作為大台南地區身障服務募集所需資源之用，不僅將前往偏遠地區發放物資，更提供身障家庭就醫、復健與參加社區活動使用，不讓住在偏遠地區的身心障礙朋友權益受到影響。

伊甸基金會表示，該會在大台南地區提供身心障礙服務近15年，服務區域擴及偏鄉地區，但原有的身障公務車車齡老舊，常常故障拋錨，導致工作人員探訪時，經常被迫改以機車載送物資，運送數量有限且安全堪慮。

為讓專業團隊可以即時募集資源支援身障服務的各項需求，還能搬運輔具到偏遠地區，台南市第一獅子會19-20會長蔡茂川號召眾多獅友及企業共襄盛舉，共同捐贈身障交通車，不僅縮短城鄉距離，還能將溫暖傳遍偏鄉，讓身障朋友及長輩們一點也不孤單。

黃偉哲指出，台南市有近190萬市民，其中身障人口占總人口數的5％，社會服務除有政府的支持，更仰賴愛心企業的力挺，還有專業社福團隊的努力，如此一來才能讓礙沒有距離，打造友善溫暖的社會。

蔡茂川也說，為支持伊甸基金會募集身障朋友所需要的服務資源，讓愛心陪伴偏鄉弱勢家庭及高齡長者，該獅子會今年號召超過20位獅友及企業夥伴一起加入傳愛的行列，這台服務專車將會承載眾人的愛心，讓更多身障家庭獲得幫助。

伊甸台南區區長張盟宜更認為，有了這輛身障交通車，該會就能將服務連結至資源較不易到達的區域，協助身障朋友重新出發，匯集社會大眾的愛心，助弱勢家庭扭轉人生！

(中時 )