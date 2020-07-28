因應跨境電子商務市場蓬勃發展，中華郵政公司訂於2020年8月1日開辦丹麥國際e小包(ePacket)業務，提供民眾郵寄2公斤以下輕小型物品更多元選擇。

國際e小包資費較國際航空掛號小包及國際快捷低廉，且可透過郵政官網追蹤郵件遞送狀態，繼已與日本、越南、新加坡、印尼、泰國、韓國、菲律賓、馬來西亞、德國、法國、英國、以色列、挪威及波蘭等合計14國郵政合作開辦後，結合跨境電商發展趨勢，續開辦丹麥國際e小包，歡迎民眾及電商賣家多加利用。

專用發遞單請洽各地郵局營業窗口索取，或至中華郵政全球資訊網之網路交寄頁面預先登錄資料並列印。

中華郵政公司提醒，國際e小包雖可於網路追蹤遞送狀態，惟郵件種類仍屬平常函件，而非掛號郵件，僅按址投遞且不提供書面查詢及補償，請民眾依需求選擇最適方式交寄。

此外，中華郵政公司訂於2020年8月1日開辦丹麥國際e小包(ePacket)業務，仍如期開辦，惟受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，自3月20日起，承運航空公司暫停丹麥航班，致發往丹麥之各類航空郵件，均暫停收寄。如於8月1日仍未恢復航班，上開國際ｅ小包亦暫停收寄，俟郵路恢復後再行公告。

(工商 )