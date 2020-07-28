為促進高雄軟體園區體感科技產業發展，經濟部加工出口區管理處媒合智崴全球公司與樹德科技大學產學合作，共同培育體感、電競與直播跨領域人才，並於今(28)日在智崴體驗中心舉辦產學合作簽署儀式，由智崴集團董事長歐陽志宏、樹德科大陳清燿校長簽署產學合作，加工處處長黃文谷、及臺灣產學策進會理事長陳振遠見證，期盼透過此次產學合作，培育智崴專案直播團隊，協助集團的體感電競產品「閃電對決」能夠快速與全球觀眾連接，擴大市場布局。

智崴集團表示，閃電對決深受玩家的支持與喜愛，惟仍需要更多元且有效的行銷手法，直播是串聯年輕玩家與各地觀眾的溝通方式，但卻也是目前的人才缺口。很高興透過加工處媒合，與樹德科技大學合作，讓我們能借助學生的活力，使更多人認識閃電對決體感電競，未來規劃競賽規模從目前的三對三，擴大到十對十甚至跨國對戰，讓戰隊組合更加完備，遊戲更加刺激而有趣，吸引並累積觀眾。

樹德科技大學也表示，感謝加工處助力與智崴全球合作，透過智崴產品VR電競系統體驗及直播影片拍攝，讓學生有機會與企業接軌，使得課程設計更符合產業需求。初期採專案方式讓學生直接進入產業進行實務演練，不僅學以致用，更能激發學生的學習動機。未來將會繼續與業界廠商深度合作，讓每個在樹德科大畢業的學生都成為符合業界需求的菁英。

加工處積極耕耘人才培育，提供產學供需媒合平臺，運用學研能量解決企業問題，在解決問題過程中培育人才，進而縮短學用落差，盼能滿足業界人才需求，今日智崴與樹德科大的人培專案，也是藉由本機制所促成的合作範例。

未來加工處將持續投入資源，除了持續建構高雄軟體園區優質投資環境，更協助廠商提高研發能量、媒合商機、鏈結資源、推動產學合作，打造南部首選數位經濟發展基地。

(工商 )