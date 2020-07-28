鋒裕匯理資產管理為歐洲第一大、全球前十大資產管理公司，2019年起透過鋒裕匯理投信耕耘台灣境內基金業務，經過這一年的努力，所管理的境內新興市場高收益債與全球高收益債基金均躍升為境內前 十大的高收益債基金。展望後市，鋒裕匯理投信將持續深耕台灣，將母集團的能力與專業知識在地化，並預計推出鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金，希望滿足投資人多元化的收益需求。

後疫情時代，金融市場仍充滿挑戰，例如：股債市波動加大、全球經濟成長放緩等，市場目光逐漸為波動風險較低、高品質的收益型資產吸引。看準此需求，鋒裕匯理投信向金管會申請募集「鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金」，已於7月24日獲准募集，該基金將以美元投資等級資產為主，主要有三大高信評資產：政府公債、高品質公司債與證券化商品，並預計有新台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣多元計價幣別，風險收益等級為RR2。

回顧鋒裕匯理投信2019年投入境內基金市場以來，共發行三檔收益型產品，而其中兩檔境內高收益債基金，在通路夥伴的支持之下，截至六月底，規模躍升為境內前十大的高收益債基金，分別為鋒裕匯理 新興市場高收益債券證券投資信託基金與鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金。

鋒裕匯理新興市場高收益債券證券投資信託基金為廣受台灣國人青睞的鋒裕匯理基金新興市場債券的境內版。此基金從募集時便廣受市場矚目，進一步檢視，根據2020年6月底Lipper之資料，現已為境內規模最大的新興市場高收益債券基金，規模為新台幣53.67億元。

而鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金也進入境內全球高收益債券基金的第八名，規模為新台幣43.52億元。

鋒裕匯理投信表示，今年以來市場變化不斷，能有這樣的成績，歸功於通路夥伴、投資人的相挺。未來將繼續深耕台灣，並不斷周全產品線，把母集團的能力與專業知識落實於台灣，並因應台灣人需求客製化相應的產品。

同時，秉持「值得信賴的合作夥伴，時刻以客戶和社會利益為本」的原則，希望提供最優質的服務，累積客戶對我們的信任。

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