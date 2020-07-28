黃偉哲（左）與南市觀旅局長郭貞慧（右二）秀出專為寵物製作的蛋糕。（李宜杰攝）

黃偉哲表示，台南芒果香甜好吃，歡迎民眾品嘗。（李宜杰攝）

業者推出多款結合南市水果的蛋糕。（李宜杰攝）

近年來不少人喜愛DIY美味蛋糕，知名餐飲業者看準商機，在台南開設手作蛋糕店，並與台南市政府合作「跟著水果遊台南」活動，結合玉井芒果、火龍果、鳳梨等在地水果，製作台南特色甜點。市長黃偉哲28日出席開幕活動，也動手製作芒果千層蛋糕，現場試吃時，還因太過美味，一口接著一口停不下來，讓大家笑稱不愧是「全糖市長」。

連鎖品牌DAY BY DAY首間烘焙店「甘單作」近日落腳台南，並於28日舉行開幕剪綵活動，包括南市觀旅局長郭貞慧、KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民等人皆出席參加，行銷在地農產品。

「甘單作」是1間烘焙廚房，共販售41種手作甜點，包括最夯的千層蛋糕、草莓芝士派、蘋果塔及多款磅蛋糕，也有老奶奶檸檬蛋糕、藍莓檸檬乳酪蛋糕，及專門研發給毛小孩食用的2款「寵物蛋糕」，使用花椰菜、紅蘿蔔、地瓜、燕麥加上雞肉，讓本身有養毛小孩的黃偉哲驚豔不已。

另外，「甘單作」也結合南市農產品，推出玉井芒果乳酪蛋糕、玉井芒果芝士派、玉井芒果千層蛋糕、旺來鳳梨乳酪蛋糕與台南火龍果蛋糕等。此外，「甘單作」開幕首月，消費者只要持台南住宿發票，現場消費還可享8折優惠。而KLOOK也線上獨家開賣「甘單作」DIY手作蛋糕體驗，祭出「2人同行，第2人半價」開幕優惠。

黃偉哲說，目前南市的「振興三倍券．台南好禮月月抽」活動，登錄金額已逼近2.5億元，並稱不排除「再送一棟房子」，呼籲民眾多來台南消費，遊台南、抽豪宅。

台南,黃偉哲,水果,蛋糕,千層蛋糕,手作,體驗

(中時 )