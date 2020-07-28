黃金價格持續攀高，還有分析師看好可能會出現每盎司3000美元的天價，但Lombard Odier首席經濟學家Samy Chaar卻表示，他的團隊已經賣出一半的黃金部位。

外媒報導，Samy Chaar表示，雖然金價創下歷史新高，但已和美國實際利率脫節，這意味金價在當前水平相當脆弱，坦言他的團隊已出售了一半的黃金部位。

實際利率低通常對黃金有利，反之亦然。但Samy Chaar認為，若美國一直維持負質的實際利率，也代表經濟將繼續萎縮，而這是不可行或難以持續的。只要美國經濟復甦，實際利率也會跟著上揚，一旦實際利率回升，金價就可能會出現較大幅度調整，建議投資人現在應賣出黃金。

由於投資者看好美國聯準會（Fed）會再次確認超寬鬆政策以及可能暗示在較長時間內承受更高通膨，帶動金價過去一周躍升逾130美元。黃金價格繼27日（周一）創下歷史價位之後，周二續攀新高，12月黃金期貨價格今早一度漲至每盎司2000美元，再次刷新新高紀錄。

(中時新聞網)