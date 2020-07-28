台股今日開高後震盪走低，終場加權指數下跌1.57點(-0.01%)，收在12586.73點，成交爆量3432億元，刷新歷史新巨量紀錄。台積電(2330)連日大漲引領加權領指數頻創新高，惟短線漲多後，出現獲利回吐賣壓，指數劇烈震盪收黑。台新投顧副總黃文清認為，由於台股出現暴量收長黑現象，短線恐進入修正整理格局，建議操作上不宜躁進，靜待盤勢止穩後，再擇優布局為宜。簡而言之，台股創新大量，又收黑K，代表行情短多結束，不過中長期是否翻空，還要觀察，因為護國神山台積電未正式轉弱。

據統計，台股當日成交量爆3000億以上，連同今天僅有4次，而今日成交量3432億元，為歷史新巨量，第二巨量在2000年的1月11日時3256億元，第三巨量為2007年7月26日的3220億元，第四巨量為2020年3月13日的3036億元。

黃文清表示，台積電ADR，連續兩個交易日漲幅超過10%，也引起美國散戶關注，美國散戶網站「萬里富」也作出評價調查，有高達302個達人，看好台積電優於大盤，看壞的則只有5人。今年以來，操作比華爾街犀利的美國散戶，開始鎖定台積電ADR，也讓市場期待，有望拉高本益比，甚至比擬美企半導體族群，輝達NVIDIA 76倍、超微AMD 135倍、艾司摩爾ASML 49倍。

黃文清指出，台積電對於intel轉單的一個效應，乃至於蘋果未來如果自己設計晶片，在筆電這一塊，當然受惠程度最高的也會是台積電，長期來說，我們講台積電，應該還是有一個更高市值的空間，可以期待。

(時報資訊)