立法院下會期將展開修憲大戰，國民黨對於廢考監議題無共識。黨主席江啟臣今天表示，國民黨不是一言堂，但更不能陷入無法整合的困境，已請黨團及智庫儘速優先針對閣揆同意權、國情報告常態化提出修憲案，也支持黨團成員提出各項修憲案，讓討論更加多元。

江啟臣下午在臉書表示，修憲是為了「護民主、打濫權」，國民黨將以「建立權責相符的政府」為前提，「落實權力分立相互制衡」為目標，「不涉及國家主權變更」為底線，全面思考修憲議題，進行修憲總體檢。

江啟臣說，因為監察院人事權提名爭議，廢除考試院、監察院的聲浪再次成為媒體焦點。不同於其他法案只要國會多數就可以決定，在高門檻的修憲制度，國民黨不但同時擁有提案權，更有否決權，所以國民黨更要謹慎行使人民所交付的權力。

江啟臣指出，由於輿論與政治情勢，民進黨以及媒體報導對於修憲的議題只停留在考監的廢除以及公民權的下修，十分可惜。他認為，面對不知節制權力的總統以及執政黨，廢除考監只是權力平衡的手段之一，當然可討論，卻不應該侷限於此。

他強調，修憲需要公民複決，所以更需要民意的支持，根據TVBS在5月26日所做的民調，恢復立法院行使閣揆同意權的支持度高達55％；總統到立法院常態進行國情報告的支持度高達54％，而閣揆同意權、國情報告常態化，正是約束總統權力的重要關鍵，更是超越朝野黨派的人民共識。

因此，他已請黨團與智庫儘速優先針對閣揆同意權、國情報告常態化提出修憲案。他也支持黨團成員提出各項修憲案，讓討論更加多元。

他提到，應將權力及組織設計分開看待。考監組織的變革甚至廢除當然可以討論，但是考試權、監察權獨立行使的精神不能廢，因為健全的民主絕對不能沒有權力制衡，所以期待可以看到更多對於考試權、監察權在組織廢除後如何轉移、如何獨立行使的思考與討論。

對於修憲議題，民進黨將在8月成立修憲平台，國民黨已啟動修憲小組，江啟臣說，國民黨更要透過完整的溝通，才能形塑真正的共識，國民黨不會迴避修憲議題，但是更要謹慎、負責任的行使職權。

(中時 )