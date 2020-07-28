陸生聯招會28日下午發布新聞稿表示，109學年度陸生來台就讀碩博士班放榜，計有53校共錄取655名。根據資料，今年在台就讀學士班的畢業陸生約1982人，僅3成2共635人報名碩士班，錄取577人；博士班則有81人報名，77人獲得預分發，74人正式錄取。

新聞稿指出，博士班共29校共錄取74名陸生，碩士班共47校共錄取581名陸生。台大錄取88人居冠，政大64人次之、新竹清華大學50人再次之；4到10名依序是：輔仁大學46人、新竹交通大學36人、成大33人、台師大26人，淡江、世新及北科大等3校皆是24人。

新聞稿指出，今年在台就讀學士班（包括二年制學士班）的大陸籍畢業生約1982人，約3成2共635人報名碩士班，有577人獲錄取。

陸生聯招會表示，由於今年陸方限制只有在台應屆畢業陸生才能報名，所以陸生畢業學校全部是國內大學，銘傳大學54人居冠，中國文化大學38人次之，逢甲大學、中原大學都是34人再次之，靜宜大學27人，東海大學、國立台北科技大學及世新大學都是26人。

至於陸生錄取校系，以管理及行政學類65人居冠，軟體及應用的開發與分析學類53人次之，金融、銀行業及保險學類50人再次之；4到8名依序是：時尚、室內設計及工業設計學類44人，新聞學及傳播相關學類36人，電機與電子工程學類33人，建築學及城鎮規劃學類30人，視聽技術及媒體製作學類25人。

(旺報 )