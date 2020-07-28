新北市長侯友宜接受媒體專訪時，提及新北應提早收回環狀線經營權，認為新北只有只有一席董事，分配不公平，對此北捷怒嗆，請新北市依照契約，尊重台北捷運公司治理，勿政治操作，新北市若欲增加股權比例，可向其他持有股權股東協商洽購並完成相關程序。

北捷強調，公司不是政治團體，而是依據大捷法及公司法成立，應依投資股權分配董事席位，公司本部費用依各事業單位支用比例轉撥分攤計價，本屬企業化經營的一環，就算新北自設公司經營，也同樣要有此成本管理機制。

北捷依公司法成立董事會，董事席次依持有股權，於股東會選舉產生。目前共有15席董事席次，其中新北市政府持有股權8.75％，可擔任董事席次1席。

北捷指出，雙北市政府皆可向交通部共同協商股權移轉，本公司將尊重股東間協商結果，請新北市依照契約，尊重北捷公司治理，勿政治操作。

北捷公司為股份有限公司，主要股東持股比例為台北市政府73.75％、交通部17.14％、新北市政府8.75％，持股比例係依初期路網出資比例計算。北捷指出，北捷依據大眾捷運法及公司法成立，並非政治團體，理應依公司法，投資股權分配董事席位。

北捷強調，新北市若欲增加股權比例，可向其他持有股權股東協商洽購並完成相關程序，北捷公司再依股權轉讓結果辦理股務處理事宜，與人口數或車站數多寡並無相關。

(中時 )