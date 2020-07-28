木雕藝術研習營由知名木雕師以師徒制傳授木雕技藝，28日學員奉上三義米食謝師恩，並點亮「薪燈」，象徵薪火相傳。（何冠嫻攝）

木雕藝術研習營邁入第13屆，邀請在木雕界名師以師徒制傳授木雕技藝，28日點亮「薪燈」，象徵薪火相傳。（何冠嫻攝）

傳統木雕班規畫黃楊木雕組，傳承三義黃楊巧雕的雕刻技術。（何冠嫻攝）

木雕藝術研習營邁入第13屆，邀請在木雕界名師以師徒制傳授木雕技藝，學員們認真學習雕刻技巧。（何冠嫻攝）

木雕藝術研習營邁入第13屆，邀請在木雕界名師以師徒制傳授木雕技藝。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府文化觀光局舉辦「木雕藝術研習營」，傳承木雕技藝，培養人才，今年更找回發跡於三義的「黃楊木雕」雕刻技術加以傳承，由知名木雕師以師徒制傳授木雕技藝，28日學員奉上三義米食謝師恩，並點亮「薪燈」，象徵薪火相傳。苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝木雕師傳授技藝，培育木雕人才。

木雕藝術研習營邁入第13屆，今年研習營主題為「藝勤」，邀請在木雕界享有盛名的木雕師陳德隆、藍偉文、黃媽慶、蔡揚吉、沈培澤、張信裕、江孟禧擔任授課老師，第1梯次傳統木雕班有學員14位及鑿花進階班學員6位，將於31日完成作品，第2梯次創作班將於8月登場共有12位學員將以生肖動物形象，結合具象人物的形象設計創作。

傳統木雕技藝薪傳營計畫主持人曾俊豪表示，「黃楊巧雕」技術源自於三義，雕刻刀發展為機械化，輔助傳統木雕技藝，不但能在黃楊木、黑檀、紫檀等硬木材質創作，還能刻出昆蟲的觸鬚等，大幅提升雕刻的精細度與速度，並能減少創作時木頭的崩裂，因此今年木雕藝術研習營特別加入黃楊木巧雕課程，要將在地傳統技術發揚保存。

傳統木雕班題材除黃楊巧雕，還有花鳥及神佛像雕刻等3大類別，而鑿花進階班作品則為廟宇傳統雕刻的吉祥圖窗花，課程安排傳統漆線、木與天然漆表現技巧示範，以及參訪三義木雕工作室、苗栗寺廟古蹟，紮實傳統木雕實務與理論課程，讓學員們收穫滿滿，並挑燈夜戰完成作品，作品留置木雕博物館收藏展示及教育推廣。

2年前參加研習營創作班的學員郭奕庭與黃家圓，今年都選擇傳統木雕班學習黃楊木雕技巧。郭奕庭表示，初次使用機械雕刻需謹慎控制器具，學習到許多雕刻技巧。黃家圓則說，在傳統組還能學到平常接觸不到的偶頭製作與漆線的技巧，藉由課程學習更多木雕技術外，更訓練了自己的創作信心。

(中時 )