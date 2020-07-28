現在新冠肺炎疫情仍在美國境內肆虐，不過同時全美有23州爆發沙門氏桿菌(salmonella)傳染，一共有212人遭到感染，不過沒有人因此死亡，目前最嚴重的是俄勒岡州有51名通報案例，第2嚴重的則是猶他州共有40名案例。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）研究報告，沙門氏桿菌最早的案例是在7月10日時通報，當時疫情並不嚴重，只有3州共13名通報案例，不過隨後疫情便開始迅速蔓延到23個州。

24日時美國疾病管制暨預防中心表示，目前沙門氏桿菌疫情正迅速擴大當中，但目前仍不知道傳染源頭在哪，因此呼籲大家要特別注意相關症狀，包括噁心想吐、帶血腹瀉、胃痙攣、發燒等症狀，此外在少數案例當中，沙門氏桿菌有致命力，尤其對5歲以下兒童、65歲以上老人風險較高。

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(中時新聞網)