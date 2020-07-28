為了帶動竹北市光明商圈經濟，竹北市公所舉辦行銷活動，民眾於活動時間內，於特約限定商家消費，即有機會獲得消費抽獎券。（莊旻靜攝）

民眾可於光明商圈「特約限定｣商家消費，即有機會獲得消費抽獎券。（莊旻靜攝）

為了行銷竹北市的光明商圈，竹北市公所、代表會去年編列預算，與商圈內25個店家，自8月1日起至10月18日止，分為兩波活動，透過消費滿額贈折價摸彩券等方式，期望能提升買氣，振興在地消費。

竹北市長何淦銘表示，此活動預算為去年編列，當時沒有想到今年會爆發疫情，使商圈生意大受影響，不過此時推出行銷活動，自8月1日起至9月15日，在「特約限定｣的店家消費滿200元，就有機會獲得50元消費抽獎券，可參與第一波抽獎，獎品共有10個，消費抽獎券下次消費時，還可直接折抵50元。

第2波活動則在9月16日至10月18日開始，預計抽出10個獎品，在店家消費滿100元，可獲得1組抽獎序號，上網登錄即有機會把獎品帶回家。竹北市民代表會主席林啟賢表示，獎項包含iPhone 11、50吋液晶螢幕、美型微波爐、氣泡水機、LED智慧檯燈等20項，透過掃描QR code上網登錄即可。

光明商圈參與行銷活動店家包含小范碳烤海鮮、烘供蒸正好、七四甜創、我家牛排、16區壽司、靖媽廚房、艾立精緻糕點、谷香名家、橙家新日本料理、禾壽司、齊味麻辣鴛鴦鍋、武士山、獨角鮮精緻小火鍋、樂陽食堂、御食堂和風炭燒、酒肴隱食堂、蝸牛鍋物等數十家光明商圈店。

(中時 )