橋頭地檢署日前偵辦洗錢案件，經擴大追查，發現另有其他水房，專為大陸及越南非法賭博網站洗錢，且有製造毒品。檢警調查後收網，認為水房的許姓主持人與林姓嫌犯涉嫌重大，向法院聲押獲准。

檢方獲報後，指揮刑事局南部打擊犯罪中心、法務調查局航業調查處高雄調查站，以及高雄市刑大科技犯罪偵查隊等單位，全力偵辦。先於2020年3月10日查獲該不法組織高姓男成員，他在高雄市三民區某處民宅種植大麻，檢警先扣得大麻植株、大麻葉、大麻花等證物。

檢警再於7月21日搜索高雄市三民區的水房，及徐姓主持人、許姓與林姓股東等人住處，查扣教戰手冊、交易報表、數據機、監視器、存摺、大麻、車輛，及現金121萬餘元、電腦27台及手機58支等證物。

警方陸續拘提徐姓與鄭姓等嫌犯到案，專案小組調查發現，此集團在去年12月至今年6月間，佯稱開設廣告公司，在高雄市三民區租下某辦公大樓，充當水房據點。並利用大陸與越南人頭帳戶，為某娛樂城賭博網站進行大陸與越南賭客上分（收賭客儲值）及出款（出款給賭客）的洗錢作業，並從中賺取手續費。

檢察官訊問後，認為許姓與徐姓嫌犯有勾串共犯及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。檢警並擴大偵辦，釐清不法組織相關金流及其他共犯。

(中時 )