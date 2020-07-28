國民黨主席江啟臣跨海到金門，與黨員同志面對面溝通改革事宜。（李金生攝）

國民黨主席江啟臣今（28）日率同黨務1級主管飛抵金門，聽取縣黨代表和基層幹部的心聲。有人建議黨中央給金門1席不分區立委，也有人爭取福建省金馬地區保留1席中常委，討論十分熱烈。

3個月來2度來到金門的江啟臣，圓T搭配休閒長褲的輕鬆打扮，一副用心與青年朋友博感情的樣子，讓參加座談會的黨員感到十分親切。

江啟臣曾在金門兩棲偵察營服役，留下1996年台海危機的深刻軍旅回憶，這回重返藍天依舊高掛，也是個人肩負黨主席重擔的「戰地」前線，雖然遠離台北擾攘政壇，但就組織改革、財務穩健、青年參與和兩岸論述4大主題，與黨員同志面對面溝通時，仍難掩嚴肅神情。

黨代表李彥鴻建議每500名黨員產生1名黨代表，且黨代表每年的政治捐獻由1萬元提高到2萬元，另中常委任期8年太長，應做適度修正。

新任金門縣民眾服務社理事長黃聿標爭取福建省金馬地區保留1席中常委，並將中央黨部的大陸事務部設在金門，同時主張黃復興在金門設立黨部外，也與黨代表林宜蘭、金城鎮代胡凱宇等人建議給金門1席不分區立委。

金城鎮代陳子芸也建議黨務向下扎根，重點吸收18歲以下青年朋友，用心培植成為黨的未來骨幹。黨員高德智則認為黨務組織太過鬆散，可利用各種黨務平台，增加青年就業和急難慰問的服務，以爭取基層向心力。

下午將與江啟臣會談的金門縣長楊鎮浯也表示，黨務改革講了很多年，但每次選輸了就講，講完了就忘記，勤走基層的江主席一心要從根本來改造這個黨，希望黨和台灣的未來都更美好，期待這回大家堅持到底，其個人也會全力配合協助。

(中時 )