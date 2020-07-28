因為新冠肺炎疫情的爆發，在英國有三分之一的病患，因此而中斷了癌症的療程。甚至有病患因為肺炎疫情取消了掃描、測試、手術、化療或是放射療法，對病情有著嚴重的影響。

根據英國媒體《每日郵報》報導指出，他們追蹤1900名癌症患者在新冠肺炎流行期間的醫療狀況，有三分之一的人說他們的療程有被新冠肺炎疫情影響到，而有42%的人表示他們關鍵時間點的測試檢驗因為疫情而取消，甚至被醫院遺忘有登記療程。而從今年3月起，不少英國醫院取消了癌症的治療，他們將重心放在新冠肺炎的患者治療上。有一名罹患四期肺癌與乳腺癌的73歲婦女，甚至表示她與她所屬醫生的門診已經延後了兩次。

而英國國民保健署也曾統計，今年5月，英格蘭的醫生進行了約106535例緊急癌症病例的轉診，但在2019年5月確有200599例緊急癌症病例的轉診，現在幾乎只有去年的一半。而且現在有5萬5500多人在醫院等待癌症的相關檢查，同時有超過200萬人等待乳房、大腸與子宮頸的檢查。

英國癌症研究中心首席執行官米歇爾（Michelle Mitchell）曾表示，在新冠肺炎大流行之後，NHS已經開始恢復癌症的治療，越來越多人被送往醫院檢查。但由於過去累積了許多等待測試與需要治療的患者，所以可能需要一點時間來處理。

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(中時新聞網)