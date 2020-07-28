大陸外交部發言人汪文斌今日表示，近日，加拿大、澳大利亞和英國以大陸制定《香港國安法》為由，單方面宣布終止與香港所簽訂的引渡協議；汪文斌批，此舉粗暴干涉大陸內政，且嚴重違反國際法和國際關係基本準則，陸方對此堅決反對。

汪文斌強調，一直以來，香港特區政府在大陸中央政府的協助和授權下，根據香港《基本法》，在協定框架下，向加、澳和英國提供了積極司法協助，加、澳和英國將對港司法合作政治化的錯誤決定，嚴重損害了香港特區與加拿大、澳大利亞和英國之間一直以來的司法合作的基礎，此舉偏離了司法合作，維護正義和法治的宗旨。

汪文斌宣布，為此陸方決定香港特區暫停港加、港澳、港英引渡協議，同時決定香港特區暫停港加、港澳、港英刑事司法互助協定。

另一方面，紐西蘭在今日同樣宣布停止與香港的引渡協議。紐西蘭副總理兼外交部長皮特斯（Winston Peters）今(28)日表示，決定中止與香港的引渡協議，直到大陸遵守與香港的一國兩制架構。

大陸駐紐西蘭大使館則反批紐西蘭此舉嚴重干預大陸內政，並強調任何對陸施壓的圖謀都絕不會得逞。

(中時 )