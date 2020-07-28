81歲阿嬤經中山附醫傷口照護團隊照顧及線上諮詢，傷口慢慢長出肉芽。（馮惠宜攝）

台灣邁入老年社會，老老相伴已成常態，南投草屯一名81歲阿嬤長期臥床，和老伴相依為命，去年開始請了外傭，但兒媳每周返家探視卻發現阿嬤尾底骨和腳踝長了褥瘡，測量血糖值飆破300，緊急送醫才發現是外傭不諳照顧技巧，差點讓阿嬤併發敗血症；中山醫學大學附設醫院整形外科醫師指出，臥床病人一定要兩小時變換姿勢，並可申請防壓輔具，可以減少產生褥瘡的機會。

陳俊嘉指出，壓力性損傷簡稱壓傷，這是急性住院或需要長期住院治療的病人最常遇到的問題，而因故長期臥床的患者在居家照護發生也有高達29％；他也發現不少患者是因為照顧者未注意到細節造成壓傷，像是這名81歲阿嬤就是外傭沒有確實兩小時變換姿勢，對於尾底骨以及腳踝骨凸處又沒有用軟墊保護，才會讓阿右腳踝及臀部出現褥瘡。

他也強調，皮膚組織只要在同一處壓了兩小時就會受傷，傷口照顧是需要團隊治療的，中山附醫成立傷口照護團隊，更設置「傷口照護護理師」，經由具豐富臨床經驗及具專業傷口照護護理師直接提供複雜性傷口處置照護，不僅增進照護人員相關知識與技能，進而提升病人照護品質。

像這名81歲阿嬤，在住院三周後出院，返家前護理師教導外傭好好照顧，確實為阿嬤變換姿勢，並清潔傷口，另外，也透過申請輔具讓阿嬤可以躺氣墊床預防壓傷，而返家照顧如遇到問題，還可用LINE護理師詢問，立即解答，阿嬤傷口就逐漸長出肉芽，也不再有感染的狀況。

(中時 )