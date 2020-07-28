日產汽車周二表示，因全球爆發新冠肺炎疫情，使公司扭轉營運困境的努力受到重創，預期本業將連續第二年虧損。

日產汽車周二公布第一財季（4～6月）營收年減50.5%，為1.17兆日圓。營業虧損為1539.3億日圓，前一年同期為獲利16.1億日圓。淨損為2855.9億日圓，前一年同期為淨利63.8億日圓。

日產預估本財年（截至2021年3月31日）營收為7.80兆日圓，較前一年下跌21%。全年營業虧損估將達到4700億日圓，創下歷來新高，並遠超出市場預估的虧損2628億日圓。該公司預估全年淨損達6700億日圓。

日產預期其本財年全球汽車零售量為413萬輛，較前一年度的493萬輛下滑。該公司預估本財年北美銷量為124萬輛、日本銷量為52萬輛、歐洲銷量為40萬輛，均較前一年減少，並預估本財年在亞洲的銷量為197萬輛，較前一年的182萬輛增長，是唯一保持增長的市場。

此外，該公司公布本財年估將不配發股利。

(時報資訊)