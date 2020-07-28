針對美國華為新禁令對公司營運的影響，穩懋(3105)總管理服務處總經理陳舜平表示，華為新禁令對第3季沒有影響，若9月15日以後沒有看到法令有進一步改變，穩懋將會遵守美國法律要求，由於歐美及亞洲有90%的設計公司都在穩懋下單，只要全球手機出貨量沒有因中美貿易戰大幅劇烈衰退，單一客戶變化不會對公司有太大影響。

穩懋今天下午舉行法說會，美國商務部於5月15日發布新的出口限制令，禁止使用美國軟體及相關技術的晶片供應商，在未事先取得美國政府核可的情況下，將產品出貨給華為；根據該命令，美國商務部將可限制全球半導體相關廠商對華為旗下海思半導體(HiSilicon)的出貨，由於海思是穩懋重要客戶之一，華為新禁令對穩懋下半年及未來營運的影響，成為今天法說會投資人詢問焦點。

陳舜平表示，華為新禁令對第3季沒有影響，基本上9月15日以後如果沒有看到法令有進一步的改變，我們會遵守美國法律要求，等到有新的變化再說；至於長期來看對穩懋影響如何不好估算，不過就穩懋客戶狀況而言，無論歐美或亞洲，90%的設計公司都在穩懋下單，只要全球手機出貨量沒有因中美貿易衝突大幅劇烈衰退，單一客戶變化不會對公司有太大的影響。

中美貿易衝突不僅讓大陸加速去美化，亦強化大陸建立自主半導體產業決心，目前砷化鎵領域已看到大陸廠投入，投資人擔心大陸廠加入是否導致產業競爭加劇？對此，陳舜平表示，砷化鎵技術不經過時間累積難以追上，儘管看到報導大陸有廠商砷化鎵開始出貨，但未見到主要手機品牌廠有認證通過，或是在5G方面有進展，穩懋長期著重研發技術能力提升，技術能力與競爭對手有很大的世代落差，無論是市佔率或營收都領先競爭者，穩懋擁有全世界最大的代工產能及無線通訊技術能力，無論有多少競爭者，穩懋都可以獲取有利的產業地位，對穩懋的未來有信心。

(時報資訊)