恐怖車禍日！新北64快速道路 1天連發4起追撞事件。(新北消防局提供)

恐怖車禍日！新北64快速道路 1天連發4起追撞事件。(新北消防局提供)

恐怖車禍日！新北64快速道路 1天連發4起追撞事件。(新北消防局)

恐怖車禍日！新北64快速道路 1天連發4起追撞事件。(新北消防局)

今天下午2點16分，在新北64快速道路向西的2.2公里，共計發生4件車禍，提醒行經這道路的駕駛者需多加留意。4起車禍分別在，2.2公里處，1台砂石車自撞護欄，60歲男駕駛頭部撕裂傷，意識清醒送淡馬醫院；2.25公里處，2台貨櫃車追撞，無人受困受傷；2.4公里處大貨車內側自撞，無人受困受傷；同樣2.4公里處，2輛自小客車追撞，所幸無人受傷，兩線道剩一線道通行，若有行經的駕駛車輛請務必小心。

(中時新聞網)