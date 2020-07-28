恐怖車禍日！新北64快速道路 1天連發4起追撞事件 16:382020/07/28 中時新聞網 林俊翰 、中國時報、戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恐怖車禍日！新北64快速道路 1天連發4起追撞事件。(新北消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恐怖車禍日！新北64快速道路 1天連發4起追撞事件。(新北消防局提供) 恐怖車禍日！新北64快速道路 1天連發4起追撞事件。(新北消防局提供) 恐怖車禍日！新北64快速道路 1天連發4起追撞事件。(新北消防局) 恐怖車禍日！新北64快速道路 1天連發4起追撞事件。(新北消防局) 今天下午2點16分，在新北64快速道路向西的2.2公里，共計發生4件車禍，提醒行經這道路的駕駛者需多加留意。4起車禍分別在，2.2公里處，1台砂石車自撞護欄，60歲男駕駛頭部撕裂傷，意識清醒送淡馬醫院；2.25公里處，2台貨櫃車追撞，無人受困受傷；2.4公里處大貨車內側自撞，無人受困受傷；同樣2.4公里處，2輛自小客車追撞，所幸無人受傷，兩線道剩一線道通行，若有行經的駕駛車輛請務必小心。 (中時新聞網) #追撞 #快速道路 #新北 #64 #2.2 也許您會感興趣 推薦閱讀 魚群熱到暴斃 新北清126噸魚屍 04:102020/07/24 地方新聞 推翻早期逃生知識 新北消防局辦消防體驗營 03:022020/07/24 寶島 振興經濟 新北特惠券加碼到5萬份 09:582020/07/24 生活 東森國際多媒體園區 全力打造新北健康美麗新地標 11:102020/07/24 財經 上半年法拍移轉減4％ 新北逆勢大增3成 12:462020/07/24 財經 義交大隊長捐贈防蚊液 新北交警義交一家親 16:142020/07/24 寶島 小小台電營起跑 新北家扶中心搶先體驗台電日常 16:052020/07/24 生活 東森國際多媒體園區 全力打造新北健康美麗新地標 03:392020/07/25 財經 新北農創站 助攻青年行銷全球 04:102020/07/25 地方新聞 新北特惠券瘋搶 侯加碼至5萬份 04:102020/07/25 地方新聞 社會熱門新聞 長灘島「一條線」無碼露出 比基尼妹對菲媒、粉專求償180萬 - 社會 墾丁「比基尼機車妹」正面照曝光！網被電暈：戀愛了 - 社會 寂寞媳婦搭上60歲公公 互傳超鹹濕簡訊 爽完告他性侵 - 社會 基隆建管科遭檢調大動作搜索 2承辦人帶走調查 - 社會 糖心老爹小頭難忍上網找鮮肉女包養 3P爽後即丟：「態度差不滿意」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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