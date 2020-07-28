大陸漁船「琼海0109309號」24日深夜越界、在東沙島東北方海域約9浬處偷捕鰻魚，被海巡署逮獲。高雄地檢署檢察官諭令500多公斤野生鰻魚當場野放，18名陸籍船員被押返高雄港檢疫，初步排除染疫，檢方訊後均請回並隔離中。
雄檢日前自「大高雄地區環境暨國土保護聯繫平台」接獲海洋委員會海巡署艦隊分署第五海巡隊通報，表示大陸地區漁船在東沙海域違法採捕事件頻傳。為保護珍貴海洋生態資源，隨即指派檢察官、指揮第五海巡隊、中部地區機動海巡隊、第四海巡隊、東沙分隊、偵防分署、東南沙分署東沙指揮部，共動員1艦3艇70餘人力，會同海洋國家公園管理處東沙管理站，聯合執行「東沙海域擴大威力掃蕩」專案。
專案小組趕往東沙海域查緝、靠近「琼海0109309號」時，發現該船左右舷、船艉船處的船名均被刻意塗抹消除，3艘小舟則在環礁處，以塑膠管籠誘捕鰻魚。
專案小組當場查獲違法捕撈漁獲共500多公斤，經東沙管理站人員協助辨識，初步並無發現保育類或高市府公告禁止採捕的七大物種，直接當地野放，船長、船員一共18人均押回高雄港。
檢方27日透過視訊訊問後，認李姓船長及船員共18人均涉嫌違反入出國及移民法第74條未經許可入境、臺灣地區與大陸地區人民關係條例第15條第1款、第79條第1項使大陸地區人民非法進入臺灣地區等罪嫌，訊後均請回。海巡署南部分署及第七巡防區指揮部接手進行檢疫，期滿再以行政留置方式偵結全案。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。