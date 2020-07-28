大陸漁船「琼海0109309號」24日深夜越界、在東沙島東北方海域約9浬處偷捕鰻魚，船上18名船員全數押回高雄港。（海巡署提供／袁庭堯高雄傳真）

大陸漁船越界、在東沙島東北方海域約9浬處偷捕的鰻魚。（海巡署提供／袁庭堯高雄傳真）

大陸漁船「琼海0109309號」24日深夜越界、在東沙島東北方海域約9浬處偷捕鰻魚，被海巡署逮獲。高雄地檢署檢察官諭令500多公斤野生鰻魚當場野放，18名陸籍船員被押返高雄港檢疫，初步排除染疫，檢方訊後均請回並隔離中。

雄檢日前自「大高雄地區環境暨國土保護聯繫平台」接獲海洋委員會海巡署艦隊分署第五海巡隊通報，表示大陸地區漁船在東沙海域違法採捕事件頻傳。為保護珍貴海洋生態資源，隨即指派檢察官、指揮第五海巡隊、中部地區機動海巡隊、第四海巡隊、東沙分隊、偵防分署、東南沙分署東沙指揮部，共動員1艦3艇70餘人力，會同海洋國家公園管理處東沙管理站，聯合執行「東沙海域擴大威力掃蕩」專案。

專案小組趕往東沙海域查緝、靠近「琼海0109309號」時，發現該船左右舷、船艉船處的船名均被刻意塗抹消除，3艘小舟則在環礁處，以塑膠管籠誘捕鰻魚。

專案小組當場查獲違法捕撈漁獲共500多公斤，經東沙管理站人員協助辨識，初步並無發現保育類或高市府公告禁止採捕的七大物種，直接當地野放，船長、船員一共18人均押回高雄港。

檢方27日透過視訊訊問後，認李姓船長及船員共18人均涉嫌違反入出國及移民法第74條未經許可入境、臺灣地區與大陸地區人民關係條例第15條第1款、第79條第1項使大陸地區人民非法進入臺灣地區等罪嫌，訊後均請回。海巡署南部分署及第七巡防區指揮部接手進行檢疫，期滿再以行政留置方式偵結全案。

(中時 )