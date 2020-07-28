又是魔神仔？台東警方日前接獲報案，一名關山老翁深夜失蹤，員警撥打手機老翁接起，問他人在哪裡，老翁竟回「我旁邊有人叫我不要說」，讓員警緊張是否遭綁架，幸好老翁提到一間土地公廟，員警趕快前往尋人，並順利找到。不過老翁被找到時，全身被藤蔓纏身，還問「我怎麼在這裡？」，情況相當詭異。

據CTWANT報導，台東民眾於25日深夜11點左右，至鹿野分駐所報案稱父親深夜未歸，員警獲報後立刻通知鄰近延平分駐所、鸞山派出所及消防消隊前來協助搜尋。搜救人員撥打老翁手機，電話接通後，老翁無法確切說明自己所在位置，還一直跳針說「我旁邊有人叫我不要說」，讓警員相當擔心，老翁可能遭到綁架；但被綁架通常是不能講電話的，於是又推測老翁可能「撞鬼」。

員警繼續與老翁對話，終於提到經過一間土地公廟，警方立刻到老翁家附近的土地公廟搜尋。凌晨2時許，員警在黑暗的草叢中，聽見自言自語的聲音，手電筒一照，赫然發現被藤蔓纏繞的老翁！

詭異的是，老翁開口就說「我怎麼會在這裡？」，讓現場眾人不禁毛骨悚然。所幸老翁身體並無大礙，平安返家。

(中時新聞網)