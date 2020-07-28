在美國聯準會(Fed)持續量化寬鬆政策下，美國30年期固定利率降到百分之3以下，是「房地美」所擁有紀錄的50年來最低房貸利率，大幅刺激房市買氣，帶動美國房市強勁的復甦力道，6月成屋銷售強勁上漲20.7％，中位數房價創造記錄。此外，全國地產經紀商協會(National Association Of Realtors)公布，經季節性因素調整後，6月成屋銷量年率為472萬套，為1968年有記錄以來的最大月度增幅；另外，6年新屋銷售達77.6萬戶，是2017年6月底以來最多，按年升13.8％。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國確診病例再次增加，市場開始擔憂第二波感染，不過隨著所有州陸續開放，非農意外上升，失業人數下降，經濟數據持續改善，美國REITs在低利率環境下未來仍將持續受惠，許多產業被嚴重低估，當下半年經濟恢復成長後將持續反彈。

另一方面，2020年企業獲利僅小幅衰退，部分產業成長力道仍佳，震盪過後美國REITs將往正向發展。目前美國REITs整體市場NAV折價18％，未來一年的本益比約20倍，股利率高達4％，評價相當吸引人，在產業基本面改善利多下，REITs有機會展開反彈行情。

(工商 )